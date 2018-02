Afgørelse i klagesag går kommunens vej: beslutning er lovlig

Vejen Kommune: Arbejdet med at udvide Grindstedvej kan nu fortsætte.

Dele af projektet blev ellers sat på hold, da en lodsejer ud til Grindstedvej - Poul Louager, Grindstedvej 11 - klagede til Vejdirektoratet over kommunens ekspropriationsbeslutning, fordi vejen efter en udvidelse vil komme for tæt på hans hus. Nu er Vejdirektoratet vendt tilbage med en afgørelse, og den stadfæster Vejen Kommunes ekspropriation.

Blandt andet fremgår det af afgørelsen, at Vejdirektoratet mener, at kommunen med god grund tager hensyn til almenvellet, fordi udvidelsen vil gøre Grindstedvej i stand til at håndtere den tunge trafik på strækningen og yderligere forbedre trafiksikkerheden. Vejdirektoratet mener i øvrigt, at kommunen har overholdt reglerne for ekspropriation.