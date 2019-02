Afgangseleverne på Jels Skole har det højeste snit

Samlet set er der to af overbygningsskolerne blandt Vejen Kommunes folkeskoler, som er endt ud med at ligge bedre end forventet. Jels Skole ligger med 7,6 i snit, mens Grønvangskolen i Vejen ligger med 7,5.

Men med det gennemsnit, som eleverne har opnået, så er det da et tegn på, at vi gør et eller andet rigtigt.

Tilfreds skoleleder

Skolelederen i Jels, Jakob Ville, er ganske tilfreds, efter at han fik kendskab til tallene, som placerer Jels Skole øverst blandt folkeskolerne i Vejen Kommune:

- Der er naturligvis mange parametre, der skal tages højde for i disse opgørelser. Man skal huske på, at det er et øjebliksbillede fra en eksamensdag, hvor eleverne har trukket et bestemt emne. Men med det gennemsnit, som eleverne har opnået, så er det da et tegn på, at vi gør et eller andet rigtigt, siger Jakob Ville.

Ifølge skolelederne har lærerne arbejdet særdeles målrettet. Det sker i samarbejde med vejledere og ledelse.

- Gennemsnittet kan ændre sig år for år, for der kan være stor forskel på klasserne. Derfor er det særligt interessante, hvorvidt vi formår at løfte den enkelte elev. Det er det, som lærerne forsøger at opnå. Efter skolereformen gør vi en del ud af, at der arbejds på tværs af klasserne. Eksempelvis vil lærerne i 4.a og 4.b arbejde sammen og drage nytte af hinandens resultater, tilføjer Jakob Ville.