Bruno Schmidt Bennedsen har nydt at være formand for Jels Vikingespil og ville ønske, at han havde fået et personligt prej om, at der opstod et flertal i bestyrelsen, som krævede hans afgang. Foto: Martin Ravn

44-årige Bruno Schmidt Bennedsen, som i tre år var formand for Jels Vikingespil, vidste, der var uenighed i bestyrelsen, men havde ikke set det komme, at han ville blive væltet som formand.

JELS: Han er opvokset med Jels Vikingespil, og der er snart ikke den post, han ikke har haft i det regi. Han begyndte med at lave rekvisitter. Så byggede han kulisser, blev senere skuespiller, produktionskoordinator og endte som formand. - Jeg har været i bestyrelsen for Jels Vikingespil af to omgange, og i 2016 blev jeg opfordret til at blive formand. Det har aldrig været min ambition at blive formand, så jeg takkede nej. Senere lod jeg mig overtale, og det har været hamrende spændende at stå i spidsen for Jels Vikingespil. Jeg ville gerne have haft mulighed for at fortsætte på posten, fortæller 44-årige Bruno Schmidt Bennedsen, som i løbet af sommeren måtte trække sig som formand, da et flertal i bestyrelsen krævede hans afgang. Den afgående formand lægger ikke skjul på, at striden omkring vikingespillets drift har været hård. Både for ham personligt og for hans familie, som har bakket ham op.

Den strid, der er opstået, har sat en kile ind i det fantastiske fællesskab omkring vikingespillene. Det fællesskab skal vi holde fast i. Bruno Schmidt Bennedsen, afgående formand for Jels Vikingespil

Blå Bog Navn: Bruno Schmidt Bennedsen.Alder: 44 år.



Bopæl: Øster Lindet.



Familie: Er gift med Lene, som arbejder som pædagog på en døgninstitution. Parret har børnene Frederikke på 17 år, Valdemar på 15 år, Kristoffer på ni år og Michael på seks år.



Arbejde: Er lagermedarbejder i Kolding.



Fritidsposter: Er tidligere formand for Jels Vikingespil. Er divisionsdommer i volleyball og styrer en oldboys-turnering i fodbold i Øster Lindet og omegn.



Kendetegn: Har vikinge-skikkelse, værdsætter mangfoldighed, er et udpræget familiemenneske.

Foto: Martin Ravn Den afgående formand har været med i Jels Vikingespil i masser af år. Han har prøvet alt fra at lave rekvisitter og stå på scenen til at lange øl over disken i Valhal og sælge is under forestillingerne. Foto: Martin Ravn

Ville være synlig Som nyvalgt formand fik han overrakt en lang liste med arbejdsopgaver. Han kunne med det samme se, at der var behov for at uddelegere nogle af opgaverne og tog derfor initiativet til at få nedsat nogle arbejdende udvalg. Med en uddelegering af nogle af opgaverne fik han skabt mulighed for at være den synlige formand, han gerne ville være. En formand, som havde fingeren på pulsen og ikke havde noget imod hverken at lange øl over disken i Valhal eller sælge is under forestillingerne. Samtidig ønskede han at signalere, at alle - uanset hvem de var og hvilke udfordringer, de havde - kunne tale med formanden. - Jeg har altid haft den opfattelse, at en formand ikke skal presse ting igennem. Man skal lytte til andre, og der må gerne være uenighed i en bestyrelse. Man skal bare sørge for, at man er gode venner, når bestyrelsesmødet er forbi, lyder det fra den afgående formand, som længe har vidst, at der var medlemmer af vikingespillenes bestyrelse, som ikke var enige med ham. Det levede han med, og han vidste, at der var ting, han ikke skulle sige på bestyrelsesmøderne, fordi det, han kom med, ville møde modstand. At det endte med, at et flertal denne sommer krævede hans afgang, havde han ikke set komme. - Jeg har længe følt, at der var fire, som stod bag mit formandsskab, og tre, der var imod. Pludselig ændrede et bestyrelsesmedlem holdning, og så gik det, som det gjorde. Set i bakspejlet ville jeg ønske, at man havde givet mig et personligt prej om, at nu vendte vinden, fortæller Bruno, som mener, at striden viser, at vedtægterne trænger til at blive strammet op.

Foto: Martin Ravn Som formand gik Bruno Schmidt Bennedsen målrettet efter at være synlig og være en formand, som alle kunne få mulighed for at tale med. Foto: Martin Ravn

Medlemmerne bør vælge - Jeg har altid sagt, at en formand ikke bør vælges af medlemmerne, da man så risikerer at få valgt en formand, som måske er super-god til at stå på en scene, men som ikke egner sig til at sidde i spidsen for en bestyrelse. Efter den strid, der er opstået, har jeg ændret mening. Jeg tror, det er en god idé, at medlemmerne får lov til at vælge deres formand. Jeg ønskede som formand at få strammet op på vores vedtægter, men jeg nåede det ikke, fortæller Bruno, som til gengæld nåede at være med til at skabe børneaktiviteter i pauserne under forestillingerne, så de børn, der møder op, ikke sidder og keder sig, mens de voksne snakker. Han stod også i spidsen for bestyrelsen, da Jels Vikingespil sidste år vandt prisen Fantastiske Fællesskaber. Og fællesskabet er vigtigt, mener den afgående formand. - Den strid, der er opstået, har sat en kile ind i det fantastiske fællesskab omkring vikingespillene. Det fællesskab skal vi holde fast i, og bliver jeg genvalgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i november,, vil jeg arbejde målrettet på at skabe arrangementer, der kan styrke fællesskabet. Vi kunne for eksempel afvikle fællesspisninger som dem, vi havde i gamle dage, siger Bruno Schmidt Bennedsen, som tror på vikingespillets overlevelse. - Der er personer, som har sagt, at de vil trække sig fra arbejdet omkring vikingespillene på grund af den strid, der er opstået, men det tror jeg ikke, de gør. Jels Vikingespil giver byen en identitet. Det er en del af byens DNA. Se bare på maskotten i Jels Idrætsforening - - han bærer vikingehjelm - og da Jels ansøgte om at blive værtsby ved VM for maraton i kano og kajak, lagde man i tildelingen stor vægt på, at Jels kan bidrage med et vikingetema, påpeger han.