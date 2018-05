Affaldet fra skovsvin flyder stadig i skove og plantager

Vejen Kommune: Søndag var Skovens Dag, og så var Familien Danmark for på tur i skoven, som på denne årstid plejer at føre sig frem i sin grønneste og smukkeste forårsgarderobe. Men rundt omkring i skove og plantager skæmmes udsigten ofte af efterladenskaber fra skovsvinene.

Her kan man finde alt mellem himmel og jord, og det lige fra gamle bilvrag, der er blevet brændt af til defekte køleskabe, brugt emballage til fastfood, madrester, fyldet hundeposer og ikke mindst tomme sodavands- og øldåser. Selv den lille ring, som man bruger til at åbne sådanne dåser med, kan man finde brækket af og smidt på skovbunden.

Hos Danmarks Naturfredningsforening, der hvert år arrangerer en landsdækkende affaldsindsamling, fortæller organisationens miljøpolitiske rådgiver, Sine Fauerby, at der trods alle indsamlingerne af affald ikke er noget, der tyder på, at der er blevet færre efterladenskaber fra skovsvinene.

- Vi bliver ved med at kunne finde masser af affald, så vi kommer aldrig tomhændede hjem. Der, hvor der er opstillet affaldsspande, kan man se, at nogle mennesker har svært ved at ramme spandene, når de kaster affaldet fra sig. Det kan man opleve på mange parkeringspladser, siger Sine Fauerby.

Efter hendes mening skal der oplysnings til for at få skovsvinene til at ændre adfærd.

At mange mennesker tilsyneladende ingen hæmninger har, når de skal af med affald, har Askov-Malt Jagtforening senest kunne bekræfte.

Det kunne flere af jagtforenings medlemmer konstatere, da de forleden samlede affald i Estrup Skov og langs vejen, der fører gennem skoven.

- Det blev til en hel trailerfuld af plastikflasker og dåser, et reservehjul og andet affald, som altså var efterladt i skoven i stedet for i skraldespanden eller på genbrugspladsen. Det er til skade for natur, miljø og dyr, siger jægernes Jan Birkelund og understreger, at jagtforeningen fremover vil holde et vågent øje med, hvad der sker af den slags i skoven.

- Og finder vi en adresse i affaldet, der kan være med til at afsløre synderen, vil denne blive overgivet til Politiet, fastslår Jan Birkelund.