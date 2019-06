Adam fra Lindknud fik paven i tale

Otte-årig elev på Holmeåskolen foreslog, at klassen sendte tegninger til paven i Rom. Paven kvitterede med at sende sin velsignelse og tager nu Lindknud-børnene med i hans bønner.

- Min mor læste brevet op for mig, og da jeg kom i seng, kom jeg til at tænke på, at det var lidt som at få en velsignelse fra Gud, fortæller en glad og stolt Adam Elias Muxoll Enemark.

Tegningerne blev sendt afsted 28. januar. Fredag i uge 23 modtog klassen et brev fra paven med velsignelsen og løftet om, at eleverne tages med i pavens bønner.

LINDKNUD: 1. klasse på Holmeåskolen i Lindknud har fået et brev fra paven i Rom. I brevet lyser paven sin velsignelse over klassen og oplyser, at han vil tage børnene med i sine bønner.

Tegninger blev kunstværker

Adams påfund har naturligvis imponeret hans familie, og kristendomslærer Thomas Bak er også begejstret.

Han siger:

- Jeg havde ikke høje forhåbninger om at få et svar fra Hans Hellighed Pave Francis, hvilket jeg også forklarede klassen, men sandelig om ikke der kom et svar, hvor paven i øvrigt kaldte tegningerne for kunstværker og havde vedlagt et billede af sig selv. Det er dejligt, at paven tog sig tid til at svare, og jeg kan takke Adam for, at tegningerne blev sendt afsted. Var han ikke kommet med den indskydelse, havde jeg ikke sendt dem afsted.

Thomas Bak underviser på en måde, hvor virkeligheden inddrages, og han har tidligere sendt breve til forskellige institutioner rundt om i verden, herunder CIA, NSA, og det amerikanske udenrigsministerium.

Disse breve blev sendt anbefalet.

Denne gang valgte han ikke at sende brevet anbefalet, fordi han frygtede, at det ville blive opfattet som om, man afkrævede modtageren et svar.

Og alligevel fik klassen et svar.