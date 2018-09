Ældrerådet: Forebyggende hjemmebesøg er positivt

Vejen: Siden januar 2016 har loven omkring forebyggende hjemmebesøg hos de ældre været ændret, således at kommunerne i højere grad har pligt til at fokusere på de ældre, hvor der er et særligt behov for en forebyggende indsats.

Ældrerådet i Vejen Kommune har haft fokus på de forebyggende besøg. Det er sket med et besøg af forebyggelseskonsulenterne fra Vejen Kommune, gruppeleder for livsstilsafdelingen i Sundhed & familie, Lene Schramm Pedersen, og forebyggende hjemmebesøg-konsulent, Marianne Frikke.

- De forebyggende hjemmebesøg betyder, at alle, der fylder 75 år, bliver tilbudt enten et fælles arrangement eller et individuelt hjemmebesøg. Alle 80-årige tilbydes et årligt besøg - dog ikke borgere, der allerede modtager både praktisk og personlig hjælp. I Ældrerådet finder vi ordningen særdeles positiv, og vi opfordrer alle til at tage imod tilbuddet, fastslår Egon Nissen, formand for Ældrerådet i Vejen Kommune.

Ældrerådet har også bedt om en orientering omkring tilsynsindsatsen på social- og ældreområdet. Det sker efter, at ambedslægefunktionen, der hidtil har ført tilsyn med hjemmepleje og plejecentre, er nedlagt fra 1. juli 2016.

- Vejen Kommune har ført tilsyn - såvel anmeldte som uanmeldte -, og den overordnede konklusion er, at såvel de offentlige som de private leverandører fungerer tilfredsstillende eller i hvert fald stort set tilfredsstillende. De leverer den hjælp, som borgerne er visiteret til, og kvaliteten af hjælpen lever i de store hele op til kommunens kvalitetsstandarder, tilføjer Egon Nissen.

Derimod udtrykker Ældrerådet bekymring omkring det risikobaserede tilsyn, som nu hører under Styrelsen for patientsikkerhed. Der har ikke været mere end ét besøg på plejecentre rundt i kommunen, siden det risikobaserede tilsyn afløste embedslægefunktionen.