Ældreråd bekymret for toiletlukning

Byrådet i Vejen har valgt at lukke et offentligt toilet i midtbyen, så der nu kun er én mulighed tilbage. Det bryder de sig ikke om hos Ældrerådet.

Vejen: Fremover kan der blive noget længere til et offentligt toilet, hvis man står i Vejen og har et presserende behov. I hvert fald har byrådet valgt at lukke det ene af to eksisterende toiletter i midtbyen, og det vækker ikke just glæde hos Ældrerådets formand Egon Nissen.

- Vi synes, det er en rigtig ærgerlig beslutning, for ikke mindst ældre har jo et behov for at komme på toilet af og til, siger han.

Han har fået flere henvendelser fra sine medlemmer, som deler hans bekymring, men omvendt kan han godt forstå kommunens argumenter.

Forleden var formand for teknik og miljø Vagn Sørensen forbi Ældrerådet i Vejen, hvor han blandt andet netop orienterede de ældre om beslutningen.

- Skal der være offentlige toiletter, bør de være rene og indbydende. Det er dog en udfordring at leve op til, og der er holdningen, at kan vi ikke det, så må vi hellere lukke, siger Vagn Sørensen.