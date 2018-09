Ældreområdet rammes hårdest i politikernes budgetforslag

Økonomiudvalget peger nu på, hvor de vil finde besparelser for 50 millioner kroner årligt. Ældreområdet rammes hårdt, mens alle partier har været enige om at skåne skolerne.

Derudover lægges der op til at spare 7 mio. kr. årligt på administration og godt 25 mio. kr. årligt på en lang række konkrete punkter, som politikerne har peget på i et råderumskatalog.

Det er i budgetforslaget ikke udspecificeret præcist, hvor størstedelen pengene skal findes, men det fremgår, at flere af besparelserne vil have konsekvenser for serviceniveauet til borgerne. En stor del af besparelserne laves som rammereduktioner. Det betyder, at de enkelte udvalg senere skal pege på, hvor pengene konkret skal findes.

- Som jeg ser det, ville en mindre skattestigning være en god mulighed for at styrke vores svage økonomi, men vi har et byråd, der har lavet en konstitueringsaftale, hvor de giver udtryk for, at de ikke kunne drømme om at sætte skatten op. Det har vi måttet acceptere. Vi vil være med til at tage ansvar for, hvordan de økonomiske problemer skal løses, fortsætter han.

- At finde de 50 millioner kroner har været en bunden opgave. Vi har forsøgt at skåne skoleområdet mest muligt. Alle områder har været nødt til at bidrage, men skolevæsenet bidrager forholdsmæssigt lidt og er skånet meget i forhold til andre områder, lyder det fra SF's Anker Ulsdal, der dog ikke lægger skjul på, at han gerne havde set en skattestigning i kommunen.

Et flertal af gruppeformændene er også tilfredse med det budgetforslag, der sendes til 1. behandling i byrådet tirsdag. Alle nævner, at det har været vigtigt at minimere besparelserne på skoleområdet.

- Det har været en svær opgave. Vi har været opmærksomme på, at vi skal holde den kvalitet, vi har i kommunen, og at en stor del af pengene skal findes i effektiviseringer og arbejdstilrettelægning. Vi har haft et ønske om blandt andet at friholde skolerne mest muligt, men vi kan ikke friholde dem helt. Vi fjerner 2,5 mio. kr. fra skolerne, men ud af et budget på 700 millioner kroner er det en meget lille del, siger han.

Tæring efter næring

Anni Grimm er også tilfreds med budgetforslaget.

- Det har været en svær øvelse at finde så mange penge, men jeg synes, det er lykkes godt. Vi har alle været interesserede i at gøre det bedste, vi kan, for skolerne under omstændighederne. Nogle har øffet lidt om, at man i sådan en sparetid kunne slække lidt på afvikling af gæld. Det har vi sagt nej til. Vi har den holdning, at man skal sætte tæring efter næring siger Anni Grimm (DF).

Konservative har været enige med de øvrige gruppeformænd om at friholde skolerne mest muligt.

- Man kan ikke friholde et stort område med et budget på 700 millioner kroner årligt helt, men jeg synes, at vi med budgetforslaget har minimeret skaderne. Til gengæld får vi på ældreområdet en udfordring i overslagsårene, og vi håber, at vi kan realisere besparelserne på en måde, vi kan se os selv i. Vores motto er, at vi vil ikke stemme for noget, vi ikke kan byde vores egne familier, siger Frank Schmidt-Hansen (K).