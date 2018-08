Ældre går sammen om at spille teater

Der arbejdes på at etablere en teatergruppe, som skal øve på alle kommunens ældre-aktivitetscentre. 4. september holdes der informationsmøde for både pensionister, efterlønnere, førtidspensionister og andre, som har lyst til at være med.

VEJEN KOMMUNE: Tre ældre borgere i Vejen Kommune ønsker at danne en teatergruppe med tilknytning til kommunens aktivitetscentre for ældre.

4. september klokken 10. 30 indkaldes der til informationsmøde på Knudepunktet i Vejen, og alle, som har lyst til at lave revy, spille dilettant og/eller synge, opfordres til at møde op. Initiativtagerne håber, der også dukker personer op, som har lyst til at hjælpe med kulisser, kostumer, lys og lyd. En instruktør og nogle musikere mangler man også.

Det er tanken, at teatergruppen på skift skal øve på aktivitetscentrene i henholdsvis Vejen, Rødding og Holsted, og man har også spurgt på aktivitetscentret i Brørup, der i forvejen har en teatergruppe, som har givet udtryk for, at man godt kunne bruge nogle flere hænder. Initiativtagerne bag den nye gruppe håber, at gruppen i Brørup også vil være med.

- Vi skal i gruppen have det sjovt med et øve, men ender vi med at få sammensat en forestilling, kan vi jo besøge alle aktivitetscentrene og nogle af kommunens plejehjem, fortæller 60-årige Nanny Bruun fra Langetved.

Hun har i mange år drømt om at stå på de skrå brædder og siger:

- Teater, det er lige mig. Sådan har jeg tænkt i masser af år, og så kom jeg til at kigge på min dåbsattest og tænkte: Skal jeg nå at føre drømmen ud i livet, skal det være nu. Derfor har jeg været med til at tage initiativet til at skabe en teatergruppe for ældre.