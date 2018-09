Ældre-besparelse rammer livskvaliteten

Ældre borgere i Vejen Kommune vil de næste år opleve store besparelser. Besparelserne rammer blandt andet en populær klippekort-ordning, der har givet mange ældre mulighed for at få hjælp til for eksempel en ekstra gåtur. (Arkivfoto: Asger Ladefoged/Scanpix)

Klippekort-ordningen reduceres kraftigt næste år, og det rammer de ældres livskvalitet, mener Ældrerådets formand Egon Nissen, som er meget bekymret for, hvad de følgendes års millionbesparelser kommer til at betyde.

VEJEN KOMMUNE: Ældrerådet i Vejen Kommune ser med stor skepsis på de store besparelser, byrådet lægger op til. På et møde i denne uge fik rådet gennemgået de planlagte besparelser for årene 2019-2022, og rådet er ked af, at der skal spares en halv million kroner næste år ved at reducere kraftigt i klippekort-ordningen i hjemmeplejen. I dag fungerer ordningen sådan, at den ældre kan spare klip op, der gør det muligt at få hjælp til for eksempel en ekstra gåtur, lidt hygge over en kop kaffe, højtlæsning eller måske en indkøbstur. I starten reduceres ordningen, så kun borgere med ringe netværk, og borgere, som absolut har behov for ekstra hjælp, kan gøre brug af ordningen. På sigt vil ordningen blive fjernet helt fra plejecentrene, og de planlagte besparelser bekymrer Egon Nissen, formand for Ældrerådet. Han siger: - Det er ikke i orden, at klippekort-ordningen reduceres kraftigt i 2019 i hjemmeplejen og fra 2020 fjernes helt fra plejecentrene. Mange ældre borgere har jo haft - og har stadig - stor glæde af klippekort-ordningen, der er med til at give de ældre livskvalitet. Egon Nissen frygter desuden, at plejecentrene vil kunne mærke det, når de penge, der fulgte med klippekort-ordningen i sin tid, i 2020 fjernes helt fra budgettet.

Mange ældre borgere har jo haft - og har stadig - stor glæde af klippekort-ordningen, der er med til at give de ældre livskvalitet. Egon Nissen, formand for Ældrerådet i Vejen Kommune

Budgettets besparelser Budgetforslaget lægger op til, at der på de ældre skal spares i alt 40,5 millioner kroner de næste fire år - en halv million kroner næste år, fem millioner i 2020, 15 millioner i 2021 og 25 millioner i 2022.På det specialiserede socialområde skal der spares fem millioner kroner i 2019 og 20 millioner i 2022. Derudover skal der spares 2,5 millioner om året på skoleområdet, syv millioner kroner om året på administrationen og godt 25 millioner om året på en konkrete punkter, beskrevet i et råderums-katalog. I alt er der fundet besparelser på driften på omkring 40 millioner kroner i 2019, stigende til 80 millioner kroner i 2022. Investeringer på anlægssiden reduceres fra 280 millioner til 235 millioner.

Pas på værdigheden Ældrerådet ser endvidere med stor bekymring på forslaget om, at man fra 2020 fjerner en ekstra million, der blev givet til ekstra personale i forbindelse med projektet "En værdig død". I 2016 blev der afsat en million kroner om året, som skulle bruges til at sætte ekstra besøg ind ved terminale forløb og ind imellem fastvagt hos den døende i korte perioder. Pengene blev taget af de såkaldte "værdighedsmidler", der ved udgangen af 2019 overgår til bloktilskud, hvilket betyder, at de helt kan fjernes - en mulighed, som Vejen Byråd altså ønsker at benytte sig af. Vedtages denne besparelse, vil det i øvrigt betyde, at kvalitetstandarden på ældreområdet skal rettes til. - Det er et meget negativt forslag, som Ældrerådet slet ikke finder, er i tråd med Vejen Kommunes værdighedspolitik, hvor der netop er et afsnit, der omhandler en værdig død, siger Egon Nissen og tilføjer: - Vi håber så bare på, at Vejen Kommune kan indfri værdighedspolitikkens målsætninger til trods for de økonomiske perspektiver for ældreområdet de kommende år. Ældrerådets formand frygter store serviceforringelser på sigt men hilser velkomment, at byrådet lægger op til også at finde besparelser ved at arbejde målrettet med en rehabiliterende tilgang til de ældre, så de kan klare sig selv længst muligt.