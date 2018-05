Ældre Sagen tilbyder indkøbskørsel i Brørup

Pensionister med bopæl i den gamle Brørup Kommune har mulighed for at bestille gratis indkøbskørsel. Ordningen indledes fra den 1. juni.

Brørup: De ligger ikke på den lade side i Ældre Sagen i Brørup.

Nu er der taget endnu et tiltag, når der tilbydes gratis indkøbskørsel for pensionister med bopæl i den tidligere Brørup Kommune.

- Vi har hen over de sidste par år haft en del henvendelser, når det gælder hjælp til indkøbskørsel. Derfor har vi besluttet, at vi indfører en gratis ordning, som kommer til at gælde fra den 1. juni, fortæller Flemming Lundeman, formand for ÆldreSagen i Brørup.

Det nye initiativ foregår som en ledsagertjeneste og gælder for alle interesserede pensionister, som ikke selv har mulighed for at klare befordring til indkøbsstederne. Det er ikke nødvendigt at være medlem Ældre Sagen for at kunne gøre brug af ordningen.

Fra Ældre Sagen i Brørup oplyses det, at kørslen foregår til SuperBrugsen, Saxo bank, Brørup Apotek samt til Brørup Bibliotek.

- I særlige tilfælde kan der efter forudgående aftale ske kørsel til pengeinstitutter og Borgerservice i Vejen, tilføjer bestyrelsesformanden.

Indkøbskørslen foregår onsdag formiddag.