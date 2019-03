Ældre Sagen imponerer med frivillighed i Brørup

Efter årsmødet har Ældre Sagens lokalforening i Brørup konstitueret sig.Flemming Lundeman genvalgtes til formand og står desuden for pr og ældrepolitisk kontaktperson. Jette Ballisager er næstformand og socialhumanitær kontaktperson. Lis Jensen er næstformand og samtidig sekretær samt webmaster. Børge Møgelvang er næstformand og i koordinationsudvalg på Lundtoft. Hanne Welling er kasserer, Kamma Pedersen er medlemsansvarlig, Peter Warming står for frivilligregistrering, Mette Hansen er suppleant og ansvarlig for generationsmøder. Jens Erik Andersen er suppleant.

Pleje og omsorg

På årsmødet fastslog formanden Flemming Lundeman i bestyrelsen beretning, at lokalforeningen i Brørup er stærk på pleje og omsorg.

- Vi er blevet demensvenlig lokalafdeling, vi ar udvidet vores motion for demensramte - Glad motion, vi arbejder kraftigt på at udvikle indsatsen for pårørende, vi har haft en temaformiddag vedrørende demens for vores frivillige, vi har overtaget vågetjenesten for hele kommunen, vi har etableret en gratis indkøbsordning, vi har udvidet vores plejehjemsaktiviteter på Lundtoft, og vi har gratis møde omkring livets afslutning, blev det nævnt i beretningen.

Men det handler også om nærvær og samvær med søndagstræf, spis sammen-arrangement og tilbud om kørsel til arrangementer. Endelig er en flok "læsetanter" i aktion med højtlæsning sammen med skoleelever.

Bisidder- og vågetjenesterne fungerer også optimalt. Omkring vågetjenesten, hvor 34 frivillige er i aktivitet, arbejdes der på en ny samarbejdsaftale gældende for hele kommunen.

Ud over de socialhumanitære aktiviteter har Ældre Sagen i Brørup også arrangeret en lang række arrangementer for at styrke fællesskabet. 33 arrangementer med omkring 1.500 deltagere har der været i løbet af året.

Regnskabet balancerer ved 275.000 kroner og sluttede med et overskud på omkring 15.000 kroner.