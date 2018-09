Ægtepar fortæller om cykeltur i Irland

Vejen: Fredag den 14. september kl. 14.00 kommer Astrid og Kaj Kristensen til Vejen Pensionistforening med foredraget "Irland rundt på cykel". Det er et foredrag, som bliver en lille appetitvækker til næste års rejse til Irland i juni.

Astrid og Kaj har altid været glade for at rejse. I de senere år har parret haft stor glæde af at kombinere ferierejser og motion ved at tage på cykelferie. Indenfor de seneste 10 år har parret været på cykelferie i henholdsvis Irland, New Zealand og Schweiz.

Ægteparret er er af den opfattelse, at en dag på cykel giver utrolig mange oplevelser. Man kommer ud i krogene af et område, er tæt på naturen og har altid mulighed for at stoppe op og nyde det, man er i. På cykelferie kommer man let i kontakt med den lokale befolkning.

Astrid og Kaj Kristensen har begge den enkle livsfilosofi, at vi mennesker ligeså godt kan give hinanden gode oplevelser, og derfor vil de gerne delagtiggøre andre i de mange dejlige positive oplevelser fra deres cykelture i Irland, New Zealand og Schweiz.