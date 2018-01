ABC Lavpris får stor bøde for høj temperatur

Letfordærvelige fødevarer blev opbevaret i en køler med alt for høj temperatur, da Fødevarestyrelsen for nylig besøgte ABC Lavpris i Rødding. Det udløser en stor bøde. Ifølge direktør i lavpriskæden skyldes det en defekt køler, som nu er udskiftet, og varerne er kasseret.

- En standardbøde er egentlig på 10.000 kr., men fordi der er tale om en mellemstor virksomhed, lægger vi 50 procent oveni. Der er desuden tale om en væsentlig overskridelse. Derfor griber vi til en bøde i første hug i stedet for en indskærpelse, fordi det er mere end 100 procent over den tilladte opbevaringstemperatur, siger Bente Holst, fødevarechef i Fødevarestyrelsens enhed FødevareSydvest.

Ved et kontrolbesøg mandag den 22. januar konstaterede Fødevarestyrelsens kontrolenhed, at en køler med letfordærvelige fødevarer havde en opbevaringstemperatur på 14,4 grader. I den forbindelse blev kyllingebryst målt til 10,8 grader, en hønsesalat til 10,3 grader og en pølse til 13,3 grader. Det er langt over de tilladte fem grader. Derfor udløser det en bøde på 15.000 kr. til lavprissupermarkedet.

En defekt pumpe

Hos ABC Lavpris i Rødding henviser butikschef Thomas Henry Henriksen til kædens administrerende direktør, Ejvind Okholm. Han forklarer, at den høje temperatur skyldes en defekt kondenspumpe, som har fået køleren til at stoppe til. Derfor har temperaturen i en del af kølerens langside været for høj.

- Det er vi selvfølgelig rigtig træt af, men det er heldigvis ikke noget, vi prøver så tit. Vi kontrollerer jævnligt temperaturen, og jeg forestiller mig, at det her er sket, lige efter den er blevet tjekket sidst. Fødevarestyrelsen er konsekvent på det punkt, og heldigvis, for der er jo tale om fødevaresikkerhed. Men det er træls at skulle af med de penge, siger Ejvind Okholm.

Han oplyser desuden, at pumpen blev skiftet ud med det samme, og de berørte fødevarer blev kasseret.

- Det hele kører igen, og så må vi bare betale bøden, siger Ejvind Okholm.

Fødevarestyrelsen konstaterede desuden, at avocado var mærket med forkert oprindelsesland. Det betragtes imidlertid som en bagatelagtig overtrædelse, da andre stikprøver viste, at der var mærket korrekt.

"Vejledt konkret om at frugt og grønt som sælges friske til forbrugeren, kun må afsættes hvis oprindelseslandet er angivet," skriver Fødevarestyrelsen til sidst i kontrolrapporten.