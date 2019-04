Årets virksomhedspris skal uddeles: Tre kandidater i spil

Udvalget for arbejdsmarked og integration har som noget nyt i år besluttet, at også en offentlig arbejdsplads skal belønnes. Prisen går til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Vejen Kommune: I fredags fik Netto i Brørup overrakt årets virksomhedspris for at have gjort en ekstra indsats for at fremme mangfoldighed og rummelighed på arbejdspladsen.

Mange offentlige arbejdspladser gør en stor indsats for ledige, der har brug for en særlig indsats for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Ti indstillinger

Vejen Kommune har modtaget i alt 10 indstillinger af offentlige arbejdspladser. En komité har valgt at nominere nedenstående tre arbejdspladser til prisen:

Det er Blomsterengen, Holsted, Østerbyskolen, Vejen, og Rødding Friskole.

- Mange offentlige arbejdspladser gør en stor indsats for ledige, der har brug for en særlig indsats for at blive en del af arbejdsmarkedet. Arbejdspladserne yder hver dag en stor indsats for at løse deres kerneopgave til gavn for hele kommunen. Samtidig viser de stor ansvarlighed ved at være med til at bane vejen for ledige, der har brug for et ekstra rygstød for at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Den indsats vil vi gerne anerkende, siger Frank Schmidt-Hansen, formand for udvalget for arbejdsmarked og integration i en pressemeddelelse.

Om de nominerede hedder det i indstillingerne:

Blomsterengen: Der udvises stor rummelighed overfor de borgere, der kommer i forløb. Der er plads til at tage de nødvendige hensyn og en vedholdende indsats for at få forløbene til at lykkes. Borgerne inddrages i opgaveløsningen på mange forskellige områder. Arbejdspladsen har fokus på at støtte den enkelte i, hvordan vedkommende kan hjælpe sig selv videre.

Østerbyskolen: Skolen rummer en bred gruppe af ledige med mange forskellige udfordringer. Skolen sætter en ære i at bidrage til at udvikle kompetencer både fagligt og personligt hos den enkelte. Skolen gør en stor indsats for at inddrage de ledige i et arbejdsfællesskab og skabe arbejdsglæde og lyst til at komme på arbejde via dialog og fleksibilitet. Skolen ser forskellighed som en styrke, og der ses en ære i at løfte i flok og udnytte hinandens forskellighed.

Rødding Friskole: Skolen viser stor rummelighed overfor borgere, der har det svært. Skolen er meget engageret og arbejder på at få de ledige løftet til et sted, hvor den enkelte får en god oplevelse af at være på arbejdsmarkedet. Skolen har arbejdet tæt sammen med Jobcentret i en lang årrække.