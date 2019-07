Stafet for Livet 2019 vil blive med en række nye aktiviteter. Men gå- og løbeturene rundt på atletikstadion rokkes der ikke ved. Arkivfoto: Martin Ravn

Alle kræfter er sat ind for at skabe endnu en velbesøgt Stafet for Livet i Vejen - den 10. af slagsen.

VEJEN: Når Stafet for Livet afvikles ved Vejen Idrætscenter sidst i august, er der tale om et jubilæum. Det er 10. gang, stafetten afvikles i Vejen i år, og i den anledning vil der ved Vejen Idrætscenter, hvor stafetten afvikles, blive opstillet nogle historie-søjler. Maiken Friis Krüger, næstformand i arbejdsgruppen bag arrangementet, har været med til at samle artikler ind til disse søjler, og hun siger: - Det har været et spændende arbejde at gøre historie-søjlerne klar. Der er mange gode overskrifter, og man kan ikke undgå at føle stolthed, når man studerer stafettens historie, fortæller hun. I løbet af de ti år, stafetten i Vejen har eksisteret, er der kommet flere stafet-arrangementer på landkortet, og det påvirker naturligvis det pengebeløb, man rejser til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Det år, stafetten i Vejen gav mest økonomisk, sendte man over 700.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Sidste år lykkedes det at få 480.000 kroner ind, og at dømme efter tilmeldingerne til årets stafet ser det ud til, at jubilæumsarrangementet opnår samme popularitet som i 2018.

Børnene kan boltre sig I anledning af jubilæumsåret er der fremstillet nye depecher i aluminium, et jubilæumslogo og nogle stafet-muleposer af stof. Der sælges igen i år masser af lysposer, og i forbindelse med Trekantens Festuge er det lykkedes at få et oppustelig fodboldbane placeret på stafet-pladsen. Her arrangeres der kampe med kendte spillere på holdet, heriblandt landsholdsspiller Lotte Troelsgaard. Arrangementet i Vejen byder hvert år på et stort børnetelt. Jette Tormod Sørensen fra Gesten, som står for de mange gratis aktiviteter i teltet, glæder sig til jubilæums-stafetten. - Det er tidligere eller nuværende ansatte i Gesten Børnecenter, der passer børneteltet. Vi hygger os gevaldigt ved at mødes på den måde, og vi får både besøg af Gøgler-Anton, som børnene elsker, og af personer fra "Byggepladen", der medbringer duploklodser og modeller og vil bygge sammen med børnene, fortæller hun. I børneteltet tilbydes der også ansigstmaling, hjemmelavet modellervoks, perler, fremstilling af armbånd, lakering af negle og meget mere. 39 hold har i skrivende stund tilmeldt sig årets Stafet for Livet i Vejen. Arrangørerne forventer, at endnu flere hold melder sig til efter ferien, heriblandt skoler og efterskoler.