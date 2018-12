Årets sidste kolde gys venter

Jels: I år er det 20 år siden, at fire venner for første gang hoppede i Jels Sø nytårsaftensdag for at ønske hinanden godt nytår.

Siden må det siges, at arrangementet er vokset betragteligt. For år efter år har "Hop i søen" arrangementet, der løber af stablen på årets sidste dag, fået større og større opbakning.

"Hop i søen" er nemlig blevet lidt af et tilløbsstykke - både hvad angår tilskuere, men også deltagere. For hvert år sætter omkring 300-350 løbere og omkring 20-30 mountainbikeryttere hinanden stævne ved Jels Søbad, inden de henholdsvis løber og cykler rundt i den flotte natur ved Jels.

Tilbage ved søbadet, sætter langt de fleste kursen mod søens kølige vand, hopper i og ønsker hinanden et godt nytår med årets sidste kolde gys.

Også i år er der mulighed for at hoppe i søen den 31. december, hvor deltagerne mødes ved Jels Søbad klokken 10.30, inden der skal løbes eller cykles.