Åbent boligområde ved golfbane fastholdes

LÆBORG: Der er ingen aktuelle planer om mere byggeri i området nord for Vejen Golfklubs bane. Alligevel vil teknik og miljøudvalget have lavet en ny lokalplan for området i stedet for det tidligere plangrundlag. Der findes i dag flere regler for området, og det gør det noget besværligt for de nuværende beboere i området, hvis de f.eks. vil lave tilbygninger eller andre forandringer på de eksisterende bygninger, fortæller Vagn Sørensen (V), formand for teknik og miljøudvalget i Vejen Kommune,

Den nye lokalplan 295 for boligområdet på Vigårdsvej ved Vejen Golfklub er nu godkendt af udvalget og sendes derefter i offentlig høring. I sidste ende skal planen godkendes af byrådet.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Kommune om at udarbejde en fælles plan, der vil danne sammenhængende rammer og retningslinjer for udvikling af området. Området udgør cirka 3,4 hektar og er i dag omfattet af lokalplan 135 fra 2003 og en servitut fra 2007. Disse to dokumenter er kun delvist i overensstemmelse med hinanden. En ny lokalplan vil gøre byggesags-behandling lettere for både ansøgere og embedsmænd.

Lokalplanen vil skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området og fastholde stedets naturlige sammenhæng med golfbanen uden at det omgivende landskab kompromitteres.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, hvor boliger må opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

- Planen laves fremadrettet, idet der ikke aktuelt er nye byggeplaner for området, fortæller Vagn Sørensen.

Den nuværende relative åbne bebyggelse tillader, at det eksisterende terræn og landskabets hovedform kan fastholdes. Områdets ubebyggede arealer udformes parkmæssigt med græs og grupper af løvtræer, som sikrer en naturlig landskabelig overgang til golfbanen. Der gives i lokalplanen mulighed for at lalve fælles faciliteter og regnvandsbassiner.