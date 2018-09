95-årig har været omgivet af piger hele sit liv

Verner Frede Petersen i Brørup har fejret sølvbryllup to gange og kan se tilbage på et liv fyldt med kærlighed og fyldt med døtre.

- Jeg har haft et fantastisk liv, fastslår fødselaren med et smil.

BRØRUP: Verner Frede Petersen i Brørup, som på lørdag fylder 95 år, er ikke pigeglad i den forstand. Skæbnen ville bare, at han kan se tilbage på et langt liv fyldt med piger.

Min krop kan holde til en del. Jeg er glad for, at jeg har det så godt.

- Jeg betalte fem kroner om ugen for at bo hjemme. Resten fik jeg lov at beholde, fortæller han og bemærker eftertænksomt, at der er stor forskel på dét, man tjente dengang, og de lønninger, en arbejderfamilie i dag henter hjem, når både mand og kvinde arbejder ude.

- Jeg drømte om at blive landmand, men dengang kunne man ikke bestemme selv. Min far købte en gammel cykel til mig, og så cyklede vi ned til den lokale bygmester, hvor far spurgte, om de ville tage mig i lære, fortæller Verner, som fik pladsen til en ugeløn på 5,75 kroner.

40 år hos DSB

Murergerningen forlod han, da det under en hård vinter kneb at finde arbejdsopgaver nok, og i stedet fik han arbejde hos DSB, blev statsansat med livslang pension og varetog i 40 år det ansvarsfulde hverv at sikre, at togene afgik til tiden, og at for eksempel skoleelever fik fornyet deres togkort.

En pludselig opstået betændelse i lillehjernen gav rystelser i højre arm og førte til, at han på et tidspunkt måtte forlade arbejdsmarkedet og gå på pension.

Siden er årene nærmest fløjet afsted, og kigger man indenfor i haven på Rahbæks Allé i Brørup, hvor fødselaren bor sammen med Inger. er man ikke i tvivl om, at en del af de mange pensionist-timer er brugt netop dér. Her er græskanterne sirligt håndklippede, og ukrudtet er forvist. En udestue, som pryder husets bagside, har Verner selv bygget.

- Min krop kan holde til en del. Jeg er glad for, at jeg har det så godt, men de sidste to år har jeg døjet med forkalkninger i begge øjne. Det betyder desværre, at jeg ikke kan læse avisen mere, og der er alt for mange tekstede tv-udsendelser, jeg ikke kan følge med i, fortæller Verner Frede Petersen med tristhed i stemmen.

Om udviklingen i samfundet i alle de år, han har levet, siger han:

- Det er gået alt, alt for stærkt! Havde vi dog bare aldrig fået det forbandede internet. Se bare på den svindel, bankerne har fået mulighed for at lave...

Fødselsdagen fejres med hans og Ingers børn.

Næste år, når Inger fylder 90 år, holdes der en større fest i Skovpavillonen.

Verner Petersen har døtrene Margit, Tove og Gitte i Ølgod samt Helga i Glamsbjerg. Der er syv børnebørn og otte oldebørn.

Inger har døtrene Ulla og Ellen, begge bosat i Brørup. Hun har desuden fire børnebørn og syv oldebørn.