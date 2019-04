- Specielt i vore dage, hvor de fleste tænker i individuel udvikling og optimering, må man knibe sig selv i armen, når vi i vores lille forening har knap 100 faste instruktører og hjælpeinstruktører samt mange faste hjælpere, som hjælper ved bedsteforældredage, Frøsløb, med kassevagter, ved stævner, med musik og meget mere, lød det fra formanden, som ikke lagde skjul på, at hun er stolt af jubilaren og af den store opvisning, man fik stablet på benene.

VEJEN: Lørdag stod i gymnastikkens tegn i Vejen Idrætscenter. Byens gymnastikforening fylder 90 år i år, og jubilæet blev markeret med en forrygende forårsopvisning. I alt var over 1.000 gymnaster på gulvet - heraf var de cirka 800 medlemmer af Vejen Gymnastikforening - og der blev vist alt fra vilde spring til yndefylde bevægelser. Glæden ved at bruge kroppen og fællesskabet var i centrum, og foreningens formand, Susanne Bredahl, roste i sin jubilæumstale de mange frivillige, som bakker op.

Gymnasterne koncentrerede sig fuldt ud. Her ses to piger fra Flemming Efterskoles store hold. Foto: Astrid J. Vestergaard

I løbet af dagen var langt de fleste af foreningens hold på gulvet. Man fik også besøg udefra: Et gigantisk gæstehold fra Flemming Efterskole, Århus Show Team og Rep-holdet Sydvest lagde vejen forbi og gav masser af inspiration.

Opvisningen blev indledt med en fælles indmarch, anført af en yderst velspillende Vejen Garde. Foreningen fik derefter overrakt en ny fane af Danmarks-Samfundet, og den blev indviet med manér, eftersom der blev slået søm i fanen for både dronningen, fædrelandet og Vejen Gymnastikforening.

Vejen Garden spillede ved indmarchen og spillede både et gammelt, svingende nummer fra Toto og en fødselsdagssang. Foto: Astrid J. Vestergaard

Karsten Barfoed, formand for Vejen-Billund-afdelingen af Danmarks-Samfundet, overrakte VG den nye fane. Foto: Astrid J. Vestergaard

Flemming Efterskole havde gjort en del for at inddrage dragter og tilbehør i deres opvisning. Foto: Astrid J. Vestergaard

Mens springgymnasterne viste, hvad de kunne, ventede andre gymnaster tålmodigt. Pigen her går på Flemming Efterskole. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der er fart over feltet. Flemming Efterskoles hold er i aktion. Foto: Astrid J. Vestergaard

At gå på line kan være svært og kræver koncentration. Foto: Astrid J. Vestergaard

VG er for alle - uanset kropslig formåen. Det så man blandt andet ved den fælles indmarch. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der blev banket søm i den nye fane. Her er det Louis Brødsgaard, som har æren. Bagerst ses Erling V. Juul, kasserer i Kolding-afdelingen under Danmarks-Samfundet. Til venstre i billedet ses Karsten Barfoed, som er formand for Vejen-Billund-afdelingen af Danmarks-Samfundet. Foto: Astrid J. Vestergaard