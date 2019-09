8.500 fik sig en dukkert

Formand for Brørup Svømmebad Kristian Sjelborg har gjort kassen op.

BRØRUP: Den nogenlunde varme sommer lokkede 8.500 gæster i Brørup Svømmebad.

Det er den nye formand Kristian Sjelborg godt tilfreds med.

- Det er et fint år, men altså noget under sidste år, som jo var et rekordår med ca 13.500 solgte billetter, men det var også en rekordsommer, konstaterer Kristian Sjelborg.

Nu er badet gået i vinterhi frem til foråret.

Brørup Svømmebad blev indviet søndag den 19. juni 1955 med besøg af kongefamilien. Initiativet kom fra lægefrue Margrethe Petersen, og det var ligeledes hende, der via indsamlinger forsøgte at tilvejebringe de nødvendige midler. Lægefruen var en særdeles markant person i byen og var i besiddelse af en utrolig vilje og energi.