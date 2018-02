800 børn fra Vejen har glæde af hospitalsklovnene

VEJEN: Et samarbejde mellem Vejen Idrætscenter og foreningen Hospitalsklovne Trekantsområdet betyder, at den kendte H.C. Andersen Parade søndag den 25. februar kan opleves i Troldesalen.

Samarbejdet skal gerne munde ud i et overskud, som vil komme de over 800 børn fra Vejen-området til gode, som hvert år kommer i kontakt med børneafdelingen på Sygehus Lillebælt Kolding. Her vil de få glæde af en ordning med hospitalsklovne, som er ganske unik.

Takket være Hospitalsklovne Trekantområdet har børneafdelingen i Kolding et af landets højeste ugentlige timetal med hensyn til klovnetimer. Der er mindst en klovn til stede på alle hverdage takket være, at der er penge på bankbogen til at betale lønningerne. Årligt skal foreningen skaffe omkring 300.000 kr.

H.C. Andersen Paraden er en enestående event med den gamle eventyrdigter i spidsen. Han medbringer alle de kendte figurer fra H.C. Andersens mange eventyr, og det hele bliver krydret med oplæsning, musik, sang og dans. Det er en event ud over det sædvanlige, som er blevet vist over hele verden.

- Vi har tidligere samarbejdet med Vejen Idrætscenter om arrangementer i Troldesalen. Nu gør vi det igen med en rigtig familieforestilling i håb om, at vi kan sælge så mange billetter, at det kan genere et overskud til vores arbejde på børneafdelingen, siger formanden for Hospitalsklovne Trekantsområdet, Geert Madsen.

Forestillingen varer 2 gange 40 minutter, og billetter á 75 kr. kan købes enten via www. Ticketmaster.dk eller i receptionen.