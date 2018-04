62 småbørn tumler og får sanser stimuleret

- Dagplejere og vuggestuer har en vigtig opgave i forhold til at give børnene både lyst og mod til at bevæge sig. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at skabe de bedste rammer for, at børn er fysisk aktive tidligt i livet og oplever glæden ved at bevæge sig, siger Søren Møller, der er formand for DGI, i en pressemeddelelse.

Vejen Kommune: Det handler om at få stimuleret sanserne, når børnene i vuggestuer og dagpleje rundt i Vejen Kommune skal i gang med at tumle med sansecirkler og sansefirkanter.

Hej skal vi tumle? arrangeres af Børneulykkesfonden, FOA, DGI og Bobles og blev lanceret i 2016.Hej skal vi tumle? er en fælles samlingsuge for dagplejere og vuggestuer landet over med fokus på leg, fysisk aktivitet og sansemotorik. Tumleugen afholdes i forbindelse med Dagplejens Dag i maj 2018, og dagplejere og vuggestuer kan vælge, om de vil afholde tumleugen i uge 18 eller 19. Initiativet udspringer af kampagnen "Hej skal vi lege?", der henvender sig til børnehavebørn, og som affødte en efterspørgsel blandt dagplejere og vuggestuer på en lignende kampagne til de yngre børn.

Stor interesse

Over hele landet har interessen for "Hej skal vi tumle?" været stor. Over 6100 børn i omkring 727 vuggestuer og dagpleje er med.

De tilmeldte får bl.a. en bevægelsespakke med motoriske tumleredskaber - sansecirker og sansefirkanter - og et legehæfte udviklet af en børnefysioterapeut Louise Hærvig tilknyttet designvirksomheden Bobles. I år er "Hej skal vi tumle?" udvidet med et kreativt musik-univers af Pixitrolden og Guitar-Krelle, der sørger for tumlevenlige rytmer til de små.

Tumleugen er bygget op omkring leg som en naturlig del af at bevæge sig. Og spørger man børnene selv, er de vilde med at lege. Det viser foreløbige resultater fra Børneulykkesfondens Børnepanel, hvor 299 fem-seksårige børnehavebørn har besvaret et individuelt, elektronisk spørgeskema i lyd og billeder omhandlede børns leg. 98 procent af børnene svarer, at de godt kan lide at lege - særligt fordi, de bliver glade og griner (41 procent), og fordi de må "løbe og hoppe" (34 procent).