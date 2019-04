62-årig euforiseret sur bilist

Andst: Det er sikkert ikke morsomt at blive anholdt af politiet, sådan som det skete tirsdag formiddag klokken 10.35 for en bilist på Asbovej.

Bilisten blev nemlig først testet med et narkometer og bagefter kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve. Vedkommende blev også sigtet for at have være påvirket af euforiserende stoffer, mens han havde kørt bil - en sigtelse, som han blev så fortørnet over, at han råbte ukvemsord efter betjentene.

Det skulle han ikke have gjort, og for nu er han også blevet sigtet fornærmelig tiltale af betjentene.

Den sigtede er en 62-årig mand fra lokalområdet.