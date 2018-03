60.000 kroner i legater til tre fra Brørup

Brørup: Torsdag var der tre modtagere til overrækkelsen af 60.000 kroner i legater fra Brørup Landboforenings Fond. Den største andel på 50.000 kroner gik til én og samme modtager, agrarøkonom Thomas Almosetoft fra Brørup, og fondens formand, H.C. Gæmelke, var tydeligt berørt, da han skulle begrunde valget.

Thomas Almosetoft blev for fem år siden som 33-årig ramt i hjernen af en godartet tumor, som ikke desto mindre har gjort ham handicappet og tvunget ham til for altid at leve et helt andet liv end det landmandsliv, han da var godt i gang med.

For nylig fik Thomas Almosetoft afslag på en ansøgning på en topersoners handicapcykel, der ville have gjort det muligt for ham at komme ud i det fri. Men det er til indkøb af netop sådan en duo-cykel, som han nu får 50.000 kroner til fra Brørup Landboforenings Fond.

Thomas har et godt netværk og mange venner, og tre-fire dage om ugen besøger han en landmandskammerat og hjælper ham med administrativt arbejde.