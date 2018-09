550 tilhørere til gribende foredrag

Skibelund: Onsdag aften holdt Daniel Rye et gribende foredrag på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole for over 550 tilhørere, hvoraf cirka 140 var efterskolens elever. Det var fortællingen om et dramatisk fangenskab hos Islamisk Stat.

Det var Vejen Rotary Klub, der sammen med Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole var arrangører af denne aften. Rotary Vejens præsident Leo Gilling indledte aftenen med at fastslå, at Rotary har verdens bedste udvekslingsprogram. Og det er netop unge mennesker i 15-16 års alderen, som tilbydes et års udveksling til et andet land for derved at få et dybdegående indblik i internationale forhold og det andet lands kultur. I Vejen Rotary har vi netop fået en gribende beretning fra vores seneste udsending, Josephine, som var i Alaska. Vi modtager meget gerne henvendelser, hvis efterskolens elever eller andre kunne tænke sig at vide mere herom.

Rotary er et globalt netværk af frivillige, der blandt andet dedikerer deres tid og talent til at tackle verdens mest presserende humanitære udfordringer. Rotary består af 1,2 millioner medlemmer fra mere end 200 lande og geografiske områder.

Overskuddet efter det store fremmøde planlægges anvendt til at understøtte Rotarys velgørende formål.