Fra 1. januar 1938 blev lærerinde Gudrun Jensen ansat til at undervise "de små klasser," så alle, der deltager i skolefesten, har haft fornøjelsen af frøken Jensen, der selv var med til at lukke skolen 34 år senere, hvorefter hun fortsatte i Hygum Skole frem til pensionsalderen.

Hjerting Skole blev opført i 1882 og fungerede som landsbyskole i 90 år, før den lukkede i 1972, hvorefter eleverne blev overført til Lintrup Skole. Skolen, der havde elever fra 1. til 6. klasse, var tre-klasset, da der gik to årgange i hver klasse. Skolen havde kun to lærere.

Hjerting: Næsten et halvt århundrede efter landsbyskolen i Hjerting lukkede og slukkede, inviteres der nu for første gang til skolefest for alle gamle elever lørdag den 10. august i Hjerting Forsamlingshus.

Spredt for alle vinde

En lille privat videooptagelse, hvor Gudrun Jensen fortæller om, da tyskerne kom til skolen under krigen, vil blive vist på en storskærm på dagen, som i øvrigt begynder med frokost i Hjerting Forsamlingshus. Senere er der kaffe og hjemmebag på sportspladsen, og der bliver mulighed for at gense de gamle klasseværelser, som har været i privat eje, siden skolen lukkede. Dagen sluttes af med middag i forsamlingshuset.

- I dag er vi spredt for alle vinde, og mange af os har ikke set hinanden i 50 år, så vi glæder os enorm meget til gensynet, fortæller én af initiativtagerne, Jakob Willadsen, i en pressemeddelelse.

Jakob Willadsen har i mange år boet på Frederiksberg.

- Vi er i gang med at sætte opslag op forskellige steder, for det er især svært at få kontakt med de tidligere elever, som ikke er på Facebook. Men vi har heldigvis allerede fat i rigtig mange. Facebookgruppen hedder Hjerting skole-fest, Sønderjylland, hvor man kan tilmelde sig.

- Rigtig mange er ikke på Facebook, men dem vil vi også gerne have med til festen, og de er meget velkommen til at kontakte mig på 2134 1024, siger den anden medarrangør, Lissi Pedersen (tidligere Jensen), der i dag bor nær Fredericia.