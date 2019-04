Vejen Kommune: En af politiets fotovogne var tirsdag igen på plads på Kongeåvej, der er en af politiets fokusstrækninger, hvor bilisterne har en tendens til at køre for stærkt - og politiet derfor oftere er at finde på stedet. Resultatet denne gang blev, at 45 bilister havde så travlt, at de alle kan se frem til at modtage en bøde fra politiet. To af bilisterne havde ekstra travlt. De blev begge målt til at køre 108 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN