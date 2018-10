Gesten: Politiet har holdt ord - ATK-bilen har nemlig som lovet igen været på Lunderskovvej for at måle, om bilisterne her kan overholde hastighedsgrænsen på 80 kilometer i timen.

Det var der 43 bilister, som ikke kunne, og det til trods for, at de på forhånd var blevet advaret med skiltning på stedet. De blev alle blitzet og skal nu betale fartbøder for forseelserne. Fem fik desuden hver et klip i kørekortet.

Højeste målte hastighed var 114 kilometer i timen.