40 jægere i Askov satte gang i bukkejagten

Askov-Malt: Det var 40 spændte jægere i Askov-Malt Jagtforening, som troppede op til premieredagen på bukkejagten tidligt onsdag morgen i Estrup. I modsætning til tidligere fik jægerne denne gang en vejrmæssig stille og rigtig lun morgen.

Bukkejagten, som indledes ved solopgang, er årets højdepunkt for riffeljægerne. Resultatmæssigt blev det en god morgen for nogle, men langt de fleste måtte nøjes med oplevelser på nethinden. Flere havde set bukke, men enten kunne eller ville jægerne ikke skyde.

- Efter premieremorgenens jagt er der mange steder tradition for at jægerne mødes til bukkeparade og morgenkaffe. Her fortæller man så hinanden om de mange skønne oplevelser man kan have oplevet derude på en sådan tidlig morgen. Måske ser jægeren netop dén buk, som han har vurderet kan undværes på sit revir. Går så alt op i en højere enhed vil den nedlagte buk blive placeret på paraden, hvorefter jægerne hædrer den ved at blæse jagtsignaler over den, fortæller Finn Østergård fra jagtforeningen.

Desuden bliver demonstreret hvordan man selv ordner bukkens opsats så den kommer til at se perfekt ud på plade, og traditionen tro vil der ganske sikkert blive serveret nogle fantastisk velsmagende stykker råvildt til slut. Da der er begrænset med pladser, kræver dette kursus tilmelding til jagtforeningen.