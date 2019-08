40 bilister blev blitzet

Vejen Kommune: De seneste dage har politiet været på plads med fotovognen flere steder i Vejen Kommune.

På Kongeåvej i Foldingbro by, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, havde en enkelt bilist alt for meget fart på. Vedkommende blev målt til at køre 90 km/t og kan nu se frem til en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. I alt kørte 22 bilister for stærkt gennem byen.

Kongeåvej hører til blandt politiets fokusstrækninger, hvor fotovognene tit kigger forbi. Også Jelsvej ved Rødding er en fokusstrækning, og også her har fotovognen været forbi. Denne gang blev det til i alt seks overtrædelser af hastighedsgrænsen på 80 km/t. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 106 km/t.

Mandag var turen så kommet til Koldingvej i nærheden af St. Andst Efterskole. Også her kørte flere bilister hurtigere end de tilladte 80 km/t. I alt blev 12 bilister blitzet. Den hurtigste af dem blev målt til at køre 108 km/t. /DAN