39-årig uddeler gamblede med karrieren og vandt: Han blev i øvrigt bedstefar for to år siden

Han kom fra en sikker stilling som souschef i brugsen i Nørre Nebel. Så gik han ind i et redningsprojekt for butikken i Glejbjerg. Henrik vandt både når det gælder karriere og privatliv.

Glejbjerg: Henrik Klausen, 39 år, lægger ikke skjul på, at han gamblede med sin karriere, da han for seks år siden sagde ja til stillingen som brugsuddeler i Glejbjerg. På en ekstraordinær generalforsamling var det faktisk besluttet at nedlægge den nødlidende butik. "Det kan da ikke passe", tænkte den dengang 33-årige souschef i SuperBrugsen i Nørre Nebel. Der er cirka 400 husstande i området, og det skulle kunne give basis for en sund butik. Henrik Klausen stammer fra Holsted men havde giftet sig til Glejbjerg. Han havde mødt Anita, og byen fulgte med som tilgift. Nu sad han til et borgermøde og kom med i en arbejdsgruppe, som skulle redde den nødlidende brugs, selv om det var besluttet, at den skulle lukke. Det endte så med, at han sagde sit sikre job op som souschef i Nørre Nebel og tog til den noget mere usikre uddelerpost i Glejbjerg. Det var at gamble. Gik det skidt, ville Henrik Klausen miste sit job, gik det godt, ville det naturligvis være et godt skridt op ad karrierestigen.

Fest i fritidscentret Lørdag den 29. september klokken 18.30 er der fest i Glejbjerg Fritidscenter med seksmandmands bandet Vestjyderne og en menu fra Hotel Glejbjerg. Brugsforeningen fejrer behørigt sine første 125 år i området.

Grethe Tofterup, 65 år, er kunde. Hun har benyttet sig at et tilbud - fem kilo flæskesteg til 149 kroner. - Det er altså min mand, der gerne vil have flæskesteg. Jeg har sørget for, at der også er grøntsager. Vi har været med til at låne brugsen penge, og jeg handler langt det meste her, siger Grethe Starup og fremhæver blandt andet gode tilbud på kød. Foto: Morten Nielsen

Borgerne bakkede ham op I dag seks år senere er Dagli'Brugsen i Glejbjerg flyttet i nye lokaler, og den sidste lørdag i september kan brugsforeningen fejre sit 125 års jubilæum. Det sker ved en fest i hallen i Glejbjerg. Siden Henrik tog springet til uddeler, har der været fremgang. Det skyldes ikke mindst, at byen bakkede op om det redningsprojekt, der blev iværksat. - Mange borgere gik ind og ydede lån til os, siger Henrik Klausen. Det var en form for folkelån, som en stor del af byen bakkede op om. - Det har også betydet, at de, der har ydet lån, er mere loyale kunder, vurderer han. Omsætningen er da også steget til cirka 16 millioner kroner eksklusiv moms i butikken i 2017 mod cirka 12 millioner kroner i kriseårene. - Men vi er da stadig pressede, fordi vi skal betale gælden af, men det er måske også godt at være lidt presset. At vi er vant til udgifter, gør det lettere at lægge til side til fremtidige investeringer, siger Henrik Klausen, som glæder sig til festen med byens borgere.

Heidi Sørensen, 39 år, bor i Esbjerg, men har en kæreste i Glejbjerg. - Jeg kan godt lide de små landsbybrugser. Jeg har tidligere boet i Outrup og Horne. Hvis jeg er i Esbjerg, køber jeg ind i Rema eller Netto. Jeg kommer ikke så meget i de store supermarkeder. De små butikker er bedre, og her i brugsen har de jo alt. Foto: Morten Nielsen

Bedstefar for to år siden Privat arbejder han sammen med Anita. Hun er i et fleksjob i butikken. - Hun har to nu voksne børn, som også er blevet mine. Jeg blev bedstefar for to år siden, siger den 39-årige brugsuddeler. Han har haft nogle meget travle seks år. - Jeg har ingen hobby. Jeg har fået at vide, at hvis jeg begynder at spille golf, så er det skilsmissegrund. Den fritid, jeg har haft, har jeg brugt med Anita og de unge mennesker. Hvis jeg for alvor skal holde fri, så skal vi ud af landet, siger Henrik Klausen om det sats han tog for seks år siden ved at sige ja til stillingen.