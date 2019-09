Vejen Kommune: Der er gode nyheder i vente for blandt andre laksen, bækørrederne og ikke mindst snæblen, der i flere af Vejen Kommunes vandløb kæmper en forgæves kamp for at finde egnede gydepladser.

Men her kan fiskene sætte deres lid til EU's vandrammedirektiv og ikke mindst statens Vandområdeplan. For Vejen Kommunes vedkommende betyder det, at der i løbet af kort tid skal gennemføre en række forbedringer i form af faunapassager til gavn for fem navngivne vandløb.

Med et samlet tilskud fra Fiskeristyrelsen på godt 381.000 kroner skal samtlige forbedringer være gennemført senest den 25. april 2020.

De fem vandløb, hvor forbedringerne skal bane vejen for fiskene, er: Blå Å, der er et tilløb til Jelssøerne, Fuglebæk, der er et tilløb til Kongeåen, Klelund Bæk, Lindknud Bæk og Øster Lindet Bæk.

Senest har Udvalget for Teknik og Miljø anbefalet, at samtlige fem projekter godkendes.

- Det er gode projekter, som bliver gennemført i samarbejde med lodsejere, og samtlige udgifter finansieres af Fiskeristyrelsen, siger udvalgets formand, Vagn Sørensen.