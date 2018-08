37.000 genstande på Sønderskov er nu registreret digitalt

Museet på Sønderskov har brugt fire år på at registrere alle museumsgenstande og kan sætte flueben ved en stor, faglig opgave. Registrerings-projektet har ført til flere spændende opdagelser - blandt andet har man fundet noget indianerhår, der vurderes at være 1500-1700 år gammelt.

- Alle museer skal lave den her registrering, og det er en vigtig opgave, som er helt usynlig for de fleste mennesker, der ellers kender museet. Det med at registrere museumsgenstande er jo ofte noget, man venter med at få gjort, fordi der altid er et arrangement eller en udstilling, man er nødt til at få styr på først - lidt som med de ting, de fleste har stående på loftet derhjemme, forklarer museumslederen.

- Det er virkelig en stor lettelse for os, at arbejdet er veloverstået. 37.000 museumsgenstande er mange, og vi har især i det sidste halve års tid haft forrygende travlt med at løse opgaven, fortæller Bo Ejstrud, museumsleder på Sønderskov.

Hvordan i al verden går det til, at hår fra en indianer ender i en samling på Sønderskov? Det var virkelig et mysterium.

Den rummer kaffe fra USA, og når vi nu er ved det amerikanske, skal det da nævnes, at museumslederen på Sønderskov har brugt mange timer på at opklare et stort mysterium fra "over there".

- Vi har fundet ting, vi slet ikke vidste, vi havde i vores samling. For eksempel har vi fundet nogle flotte, vævede duge fra 1920´erne med hagekors på. Før 2. verdenskrig var dette symbol forbundet med solen; ikke med nazismen, og det er sjovt at tænke på, hvor mange duge fra den tid, der lå i skufferne under besættelsen, fortæller Bo Ejstrud, som også er meget begejstret for fundet af en uåbnet kaffedåse fra 1945-46.

Det store detektivarbejde

- Den genstand har virkelig optaget mig meget, for hvordan i al verden går det til, at hår fra en indianer ender i en samling på Sønderskov? Det var virkelig et mysterium, men det lykkedes mig at opklare, at håret stammer fra en indianer i Arizona, som levede for 1500-1700 år siden. Håret stammer fra en skolesamling, vi engang fik foræret, og via et større detektivarbejde er det lykkedes mig at finde ud af sådan cirka, hvor gammelt håret er, hvem der har udgravet mumien, og hvornår håret er fjernet fra den udgravede mumie, fortæller Bo Ejstrud.

Håret er sendt til Danmark vis American Museum of Natural History, som mange måske kender fra filmene om "Nat på Museet".

Håret udstilles i august som "Månedens fund" på Sønderskov, hvor man i et glasmontré kan læse mere om indianerhårets herkomst.

I forbindelse med registreringsarbejdet på Sønderskov er museets store magasin blevet tømt, og de 4.000-5.000 museumsgenstande, man havde der, opbevares nu i et magasin i Vejle, hvor det vurderes, at forholdene for opbevaring er betydeligt bedre