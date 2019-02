35-årig kvinde frifundet for falsk anmeldelse

Et opslag på Facebooksiden, "6650 Brørup", om en misrøgtet hvid hest, berørte en kvinde fra Brørup så meget, at hun anmeldte forholdet til politiet. Men da politiet undersøgte sagen, var der ingen hvid hest, så hun blev tiltalt for falsk anmeldelse.

Brørup: Om dommere ved Retten i Esbjerg er vidende om, at forholdet mellem piger og heste sagtens kan handle om et stort omsorgsgen, er ikke til at sige. Men torsdag frifandt tre dommere en grådkvalt 35-årig kvinde fra Brørup for at have indtelefoneret en falsk anmeldelse til politiet - en anmeldelse om en misrøgtet hest.

Hun var blevet tiltalt for ved den 7. oktober 2018 at have afgivet urigtige oplysninger til Syd- og Sønderjyllands Politi med - som det står at læse i anklageskriftet: "fortsæt til, at en uskyldig bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold."

Baggrunden for kvindens anmeldelse er, at hun på Facebooksiden, "6650 Brørup", tilfældigvis havde set et opslag med billeder af en misrøgtet hvid hest, der angiveligt var blevet efterladt i miserabel stand og med store sår på en fold på en mark på Eskelundvej i Brørup. Billederne rystede i den grad kvinden, at hun straks kontaktede personen, som havde skrevet opslaget og bragt billederne på Facebook. Vedkommende skrev tilbage, at politiet ikke ville gøre noget ved sagen, og at der derfor var brug for, at flere ville anmelde sagen om den misrøgtede hest til politiet.

Den tiltalte kvinde blev så berørt af billederne, at hun besluttede sig til at kontakte politiet og fortælle om den misrøgtede hest. I stedet for at forklare, at hun på Facebook selv havde set billeder af en hest med store sår, kom hun i sin iver til at sige, at hun selv havde set det, da hun var cyklet forbi stedet på Eskelundvej.

Politiet sendte en patrulje ud for at finde hesten på marken ved Eskelundvej, man fandt den ikke. Den var kun at finde på Facebook, hvilket hun da også straks efter indrømmede, da politiet troppede op på hendes adresse for at afhøre hende. Her fik hun besked om, at hun ville blive sigtet for ulovlig indtrængen og for at have indgivet en falsk anmeldelse.