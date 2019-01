Mikkelborg: Det er ikke kun på Kongeåvej, men også på Haderslevvej - nærmere bestemt ved Mikkelborg, politiet har for vane at postere en af sine ATK-biler.

Her blev bilisterne onsdag atter blitzet, og der blev skrevet 31 sager, hvoraf to bilister fik et klip i kørekortet. Højeste målte hastighed var på 129 kilometer i timen.