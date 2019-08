Vejen: Mandag klokken 17.10 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Søndergade i Vejen. Det viste sig, at bilisten - en 31-årig mand fra Lintrup - ikke havde erhvervet sig et kørekort endnu, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Det oplyser Morten Alslev, der er stationsleder i Vejen. /DAN