300.000 kroner er målet for indsamling til planetariet

Orion Planetariet har i godt et års tid været lukket for publikum. Men nu er en initiativgruppe i gang med at kradse penge sammen i et redningsforsøg. Foto: Dorthe Andresen

I løbet af kort tid håber initiativgruppen bag redningsplanen for planetariet i Jels at kradse penge sammen til det projektforslag, som skal være udgangspunktet for ansøgninger til fonde.

JELS: Den initiativgruppe, som arbejder på at få genåbnet planetariet i Jels, giver ikke sig selv ret megen tid til at få indsamlet 300.000 kroner. Pengene skal i hus i løbet af kort tid. Pengene skal bruges til udarbejdelse af det projektforslag, som skal være udgangspunktet for den omfattende fundraising, der er afgørende for at realisere planerne om en genåbning. Initiativgruppen har gennem måneder arbejdet intenst på et projekt, som igen skal skabe liv i planetariet. Lyset. Det er navnet på projektet, som omfatter etableringen af en fulldome-biograf i planetariet. Desuden skal planetariet genåbne med den store og historiske samling af Poul Henningsen-lamper, som virksomheden Louis Poulsen har liggende. Der er indgået en aftale mellem initiativgruppen og Louis Poulsen om at kunne udstille dele af denne samling. Conni Tetens, ét af medlemmerne i initiativgruppen, oplyser, at det helst skal gå hurtigt med at få pengene samlet sammen. - Vi håber meget, at der i Jels og i øvrigt i kommunen kan opnås en opbakning til dette projekt, som turismemæssigt vil være et fyrtårn for hele kommunen. Derfor er vi i gang med at kontakte både virksomheder, foreninger og privatpersoner. I første omgang er det forpligtende tilkendegivelser, vi er ude efter. Får vi tilstrækkeligt med tilkendegivelser til at kunne begynde på det nødvendige forprojekt, så sættes der gang i indsamlingen af pengene. Opbakning fra lokalområdet vil være et virkeligt stærkt signal i forbindelse med den videre fundraising, siger Conni Tetens.

Om Lyset



Tilkendegivelser om forpligtende sponsor- og støttebidrag kan sendes til: Planerne om en genåbning af Orion Planetariet i Jels, der har været lukket i godt et års tid, med fulldome-biograf og en udstilling af Poul Henningsen-lamper skal indrettes som en udvidelse af det eksisterende planetarium.Det er målet at etablere et unikt oplevelsescenter for et realistisk anlægsbeløb, som skal søges hjem fra de større fonde.Tilkendegivelser om forpligtende sponsor- og støttebidrag kan sendes til: lyset@jv.dk