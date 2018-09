- EU har i mange år givet tilskud til frugt og grønt til skoleelever i alle EU-lande. Det er et led i at fremme den generelle folkesundhed, siger Tanja Gregersen fra Grøntbørsen, der administrerer ordningen for de ni skoler i Vejen Kommune og leverer frugt til skolerne tre gange ugentligt.

Ni folkeskoler har sagt ja til at være med i skolefrugtordningen. En ordning, hvor skolerne hver dag kan tilbyde et stykke frugt til alle elever. Helt gratis. Ordningen er nemlig 100 procent EU-finansieret.

Vejen Kommune: Flere end 3000 skoleelever i Vejen Kommune har mulighed for at spise lidt sundere.

- Vi forsøger at sætte ind på alle fronter, der kan gøre børnene læringsparate. Musik, morgensamling, bevægelse, sund mad. Frugtordningen er en del af det, og børnene er rigtig glade for det. Vi var lidt spændte på, om børnene ville få spist frugten. Men det har vist sig, at vi har meget lidt spild. Det er rigtig godt, siger skoleleder Allan Lauenblad.

- Vi har et udlæg på omkring 50.000 kr. pr. halve år, og der er selvfølgelig lidt administration forbundet med ordningen, men for os er det det værd, når vi kan tilbyde børnene gratis frugt. Det er både børnene og forældrene rigtig glade for, fortsætter han.

- Vi er en sundhedsaktiv skole, og vi vil selvfølgelig gerne understøtte, at eleverne får sunde kostvaner. Et stykke frugt i løbet af skoledagen passer fint ind i det, siger viceskoleleder Simon Wulff Hansen.

Bekymret for udlæg

Grønvangskolens 900 elever er også med i ordningen. En ordning, som eleverne også her er glade for.

- Sidste år fik vi lavet en sundhedsundersøgelse, der viste, at en fjerdedel af børnene aldrig spiser frugt. Så da vi fik mulighed for at komme med i frugtordningen, synes vi, det var en god idé, og vi sagde ja med det samme. Vi vil gerne hjælpe børnene med at lære forskellig frugt og grønt at kende og være med til at give dem gode madvaner, siger skoleinspektør Claus Holm.

Han mener dog, at udlægsordningen kan være en hindring for nogle skoler.

- Vi skal helst have balance i økonomien omkring nytår, og det hænger ikke så godt sammen med et stort udlæg forinden. Vi skal alt i alt lægge godt og vel 250.000 kroner ud for frugtordningen, og selvom pengene kommer ind igen, kan jeg godt være bekymret for likviditeten omkring nytår, siger han.

Frugtordningen gælder for hele skoleåret 2018/2019.