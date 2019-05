Skodborg: Mandag var en af politiets fotovogne igen kørt i stilling på Skodborg Røddingvej, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t. Det var der 30 bilister, der ikke havde opdaget. De kan derfor alle se frem til at modtage en fartbøde i deres e-boks. Tre af bilister får udover en bøde også et klip i kørekortet, mens en af bilisterne kan se frem til at få en betinget frakendelse af kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre hele 103 km/t. /DAN