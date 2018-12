Utrygge borgere på Fuglesangsallé i Vejen kommune havde ønsket at få politiets fotovogn på besøg.

Ønsket gik i opfyldelse torsdag, og så var der desværre 30 bilister, der blev blitzet.

To af dem fik også et klip i kørekortet. Den hurtigste af de to kørte 72 kilometer i timen, og den anden var en bus, som kørte 69 kilometer i timen.

Højeste tilladte hastighed på Fuglesangsallé er 50 kilometer i timen.