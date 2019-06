Brørup: Hidtil har politikerne ikke villet give tilladelse til at omdanne butikslokaler i Brørups bymidte til boliger. Men med et nyt forslag til et tillæg for seks eksisterende lokalplaner, bliver der snart mulighed for at indrette boliger i stueetagen. Senest har Udvalget for teknik og miljø anbefalet, at byrådet godkender tillægget.

- Formålet er at indskrænke forbuddet mod boliger i stueetagen ved Brørups historiske centrum omkring jernbanestationen og omkring torvet. Vi har flere tomme butikslokaler rundt omkring i byerne, og tidligere har vi besluttet os for det samme i Jels. Når vi nu alligevel vil tillade, at butikslokaler her kan omdannes til boliger, sker det også i erkendelse af, hvordan virkeligheden ser ud, siger udvalgets formand, Vagns Sørensen.

Tillæggene har været i offentlig høring fra 24. april til 27. maj, og her har kommunen kun modtaget et enkelt høringssvar.