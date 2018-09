Vejen: Lørdag klokken 01.55 modtog politiet en anmeldelse om en voldssag, der fandt sted i Søndergade i Vejen. En 17-årig mand anmeldte, at han var blevet slået af en 27-årig mand. Politiet har derfor sigtet den 27-årige for at have slået den 17-årige. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN