25-årig gemte sig bag hæk - men politiet fandt ham

Vejen: Torsdag klokken 17.22 mødte en af politiets patruljer en 25-årig mand, der kom gående på Vorupvænget i Vejen. Den 25-årige, der er fra lokalområdet, havde dog ikke den store lyst til at tale med betjentene, så han valgte at stikke af.

- Men vi får løbet ham op og finder ham bag en hæk, fortæller politikommissær Henrik Thrane fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst.

Ved siden af den 25-årige lå en pose med 0,1 gram kokain, og da manden blev mistænkt for at have smidt posen fra sig på stedet, blev han sigtet for besiddelse af kokain. /DAN