VEJEN/LÆBORG: Hun holder af det nære men også af det større. Hun er typen, der gør sig umage og møder velforberedt, og så elsker hun at gå i dybden med det, der står skrevet i Bibelen.

66-årige Else-Marie Hoffmeyer har 15. september været ansat som sognepræst ved Læborg og Vejen Kirker i 25 år.

I den forbindelse har hun indvilget i at medvirke i et jubilæumsinterview, der foregår i hjemmet, et nedlagt husmandssted ved Tobøl, hvor hun bor sammen med ægtemanden Jørgen, som for tre år siden gik på pension fra embedet som præst i Spandet og Roager.

I hjemmet er der udsigt til langstrakte marker og en stor, gammel landbohave, som jubilaren nyder at arbejde i.

- Jeg er et udpræget udemenneske, og det betyder meget for mig at opholde mig i naturen. Som ung overvejede jeg at vælge en uddannelse inden for for eksempel botanik, fortæller Else-Marie, som droppede disse tanker, da hun i gymnasietiden fattede interesse for teologi.

Hun læste teologi på Aarhus Universitet, blev kandidat i 1980 og fik embede i Horsens.

- Jeg plejer at sige, at jeg har været indsat i Horsens. Det er der ikke så mange, der kan prale af, fortæller Else-Marie med latter og skynder sig at tilføje, at hun naturligvis ikke har siddet bag tremmer i Horsens men "bare" har været sognepræst ved Sønderbro Kirke dér.

Efter otte år i dette embede gik turen til Spandet og Roager, grundet ægtemandens arbejde, og hun havde en årrække forskellige vikariater i det syd- og sønderjyske.

For 25 år siden fik hun embedet ved Læborg og Vejen Kirker; først på deltid; senere på fuld tid.