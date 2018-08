25 år med en veldrevet golfklub på Vigårdsvej

-Vi skylder disse ildsjæle, som fik det hele til at ske, en stor tak. En sådant anlæg, som vi har i dag, kommer bestemt ikke af sig selv. Det er en enestående indsats, som blev leveret dengang. Anlægget blev realiseret for den yderst beskedne sum på 1,8 millioner kroner. En af grundene til, at udgifterne ikke voksede sig vildt store, er den kendsgerning, at det ikke var nødvendigt at flytte rundt på jorden. Vi har her et område med naturens helt egne kurver, lød det fra Niels Schmidt.

Her i weekenden kulminerer en uges travlhed med aktiviteter og turneringer i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum. Fredag eftermiddag var der reception i klubhuset, hvor formanden Niels Schmidt kiggede tilbage på klubbens første kvarte århundrede - og samtidig vovede et blik ind i fremtiden.

Stor frivillighed

Og så rettede han desuden en tak til medlemmerne for deres indsats, når det gælder som at skabe en klub med socialt sammenhold og med viljen til frivilligt arbejde.

Blandt gæsterne ved receptionen var også formanden for Dansk Golf Union, Jim Staffensen. Han undlod ikke at udtrykke sin respekt for den jubilerende klub:

- Hårene rejser sig lidt, når man hører historien om denne klub, hvor nogle ildsjæle fik det til at gå rigtig stærkt. Set ude fra er der ingen tvivl om, at Vejen Golfklub er en særdeles veldrevet klub. Her er en bestyrelse, som er modig. Vi ved, at en af golfsportens store udfordringer er ikke kun at hverve, men også fastholde medlemmer. Derfor er det nærmest genialt, at prøvemedlemmerne i jeres klub alle har en mentor, lød det fra Jim Staffensen.

25 årsjubilæet fortsætter lørdag med den officielle jubilæumsturnering og en festmiddag. Søndag er der den afsluttende turnering. Det er greenkeepernes hævn, hvor deltagerne kan forvente udfordringer i stor stil.