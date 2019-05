Vejen Kommune: Mandag var politiets fotovogn i 12 timer placeret på Kongeåvej, der er en af de fokusstrækninger, hvor politiet ofte måler bilernes hastighed. Denne mandag kørte 24 bilister så stærkt, at de kan se frem til at modtage en hilsen fra politiet. En bilist får udover en bøde også et klip i kørekortet. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 127 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN