24-årig måtte til afkøling i detentionen

Vejen: Klokken 23.57 lørdag aften måtte en af politiets patruljer en tur forbi Søndergade ved diskoteket Crazy Daisy. Her opførte en 24-årig mand fra lokalområdet sig truende overfor andre personer og diskotekets dørmænd. Den 24-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- Det havde han så ikke helt forstået, for klokken 01.39 blev han anholdt for igen at opsøge konfrontation med andre personer, fortæller Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev.

Dermed var politiets tålmodighed med den 24-årige sluppet op, så han blev - som nævnt - anholdt og taget med til detentionen i Esbjerg, hvor han fik lov til at falde lidt ned, inden han igen blev løsladt. /DAN