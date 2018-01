24-årig fra Rødding svindlede sig til en kvart million

Risiko for formuetab

Det lykkedes ham således at få sat sin underskrift både på låneaftalen og på købsaftalen, hvorefter banken udbetalte et beløb på 258.175 kroner.

Men for Santander Consumer Bank har kreditvurderingen og den efterfølgende kontante udbetaling vist sig at være sket med risiko for at lide et formuetab.

Den 24-årige mand er således blevet stillet for en dommer ved Retten i Esbjerg tiltalt efter straffelovens paragraffer 171 og 279 om dokumentfalsk og bedrageri. Her kom det frem, at den tiltalte hverken havde evnen eller viljen til at tilbagebetale lånet.