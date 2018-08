24-årig bilist var påvirket af alkohol og stoffer

Vejen: Lørdag aften klokken 23.04 standsede en af politiets patruljer en bilist - en 24-årig mand fra Esbjerg - på Esbjergmotorvejen ved Vejen. Andre bilister havde anmeldt den 24-årig for usikker kørsel - og den usikre kørsel var der et par grunde til. Det viste sig nemlig, at bilisten blev testet positiv for både alkohol og stoffer, så manden blev anholdt og taget med for at få udtaget en blodprøve. Det oplyser Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN